О Wassergroup

Вассер Групп - сервисная компания по очистке воды. Работаем с 2010 года.

Мы делаем так, чтобы в вашем доме или офисе всегда была чистая питьевая вода.

В наших 22 филиалах от Калининграда до Иркутска трудятся 70 инженеров.

Работаем быстро и слажено.

7 складов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Якутске и Краснодаре.

Доставим и установим оборудование без шума и пыли за 24 часа.

Установите и протестируйте оборудование бесплатно на 14 дней.

Ремонтируем и делаем сервис на месте в течении 40 минут. Фотоотчет в удобном личном кабинете.

Бесплатно установим подменное оборудование.

