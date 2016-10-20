Системы очистки воды: пурифайеры, фильтры, кулеры

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Это важно знать

Как работает пурифайер?

Как работает пурифайер?

01.08.2019

Попробуем просто и без прикрас рассказать об особенностях пурифайера. Как же он выглядит? Внешне пурифайер очень похож на кулер, с той разницей, что пурифайер более инновационный и работает..
Чем Полезна Газированная Вода?

Чем Полезна Газированная Вода?

22.08.2018

Творог, молоко или газированная вода. Где больше кальция? Каждый ребенок знает, что молоко, творог и кефир очень полезны для здоровья. С возрастом человек понимает, почему необходимо включать в сво..
Что Вы знаете о воде? Пять занимательных фактов

Что Вы знаете о воде? Пять занимательных фактов

25.07.2018

Вода – наша жизнь. Ничего более привычного попросту не существует, скажете Вы и будете совершенно не правы! Вода – это соединение молекул, окружающее каждого с момента зачатия. Она обыденна и…таинс..
Украшаем питьевую воду собственными руками

Украшаем питьевую воду собственными руками

25.07.2018

Пейте нескучно! Природа дала человеку способность различать нюансы вкуса. Так почему мы должны пить воду пресную и однообразную? Ведь 6 стаканов в сутки – это солидный объем, осилить который без до..
Щелочная вода лечит

Щелочная вода лечит

23.07.2018

Второе название щелочной воды – «живая». Она стала новейшим открытием в современной системе здорового питания. Приверженцы подобного образа жизни сразу и по достоинству оценили ее лучшие качества. ..

О Wassergroup

Вассер Групп - сервисная компания по очистке воды.  Работаем с 2010 года.
Мы делаем так, чтобы в вашем доме или офисе всегда была чистая питьевая вода.
В наших 22 филиалах от Калининграда до Иркутска трудятся 70 инженеров. 
Работаем быстро и слажено.
7 складов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Якутске и Краснодаре.
Доставим и установим оборудование без шума и пыли за 24 часа.
Установите и протестируйте оборудование бесплатно на 14 дней.
Ремонтируем и делаем сервис на месте в течении 40 минут. Фотоотчет в удобном личном кабинете.
Бесплатно установим подменное оборудование.

Отзывы

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Сосов А.С., Вице-президент, РайффайзенБанк / 11.08.2016
Профессионализм сотрудников компании Вассер Групп, внимательное отношение и индивидуальный подход к каждому пожеланию заказчика, решение нестандартных задач, азарт и стремление к первоклассному качест..
Сергей Шутов, Главный инженер, ЗапСибЖД / 20.10.2016
Реализация проекта позволила: - обеспечить сотрудников чистой питьевой водой и улучшить условия труда; - сократить себестоимость чистой питьевой воды. При этом удалось избежать дополнительных неудо..
Шурова Е.В., директор по развитию, Центр МИРА / 22.03.2017
Центр здорового отдыха МИРА, выражает благодарность всему коллективу Вассер Групп. Ваша компания является надежным партнером в поставке пурифайеров, а так же в первоклассном сервисе...
Ломакин В.В., Директор Управления Эксплуатации Х5 Retail Group / 16.02.2017
Мы убедились, что ваша компания является надежным партнером в поставке пурифайеров, а так же первоклассном сервисе по нашей сети в 44 городах России...
Чередниченко Е. В. , "Маринс Парк Отель" / 17.04.2017
Конгресс-отель "Маринс Парк Отель" выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность ООО Вассер Групп за качественную и оперативную установку питьевых аппаратов - пурифайеров, что позволило..