22 филиала и 6 складов в России
Системы очистки воды: пурифайеры, фильтры, кулеры
Это важно знать
О Wassergroup
Вассер Групп - сервисная компания по очистке воды. Работаем с 2010 года.
Мы делаем так, чтобы в вашем доме или офисе всегда была чистая питьевая вода.
В наших 22 филиалах от Калининграда до Иркутска трудятся 70 инженеров.
Работаем быстро и слажено.
7 складов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Якутске и Краснодаре.
Доставим и установим оборудование без шума и пыли за 24 часа.
Установите и протестируйте оборудование бесплатно на 14 дней.
Ремонтируем и делаем сервис на месте в течении 40 минут. Фотоотчет в удобном личном кабинете.
Бесплатно установим подменное оборудование.